Німеччина випередила Іспанію за кількістю одужань від COVID-19

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Середа, 15 квітня 2020, 00:59

В Німеччині від COVID-19 вилікувалися 68 200 людей. В той же час в Іспанії зафіксовано 67 604 одужань від нового коронавірусу.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У Німеччині з 131 359 захворілих 3294 померло, 68 200 людей одужало.

В Іспанії з 172 540 випадків захворювання 18 056 людей померло, 67 604 пацієнтів одужало.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 961 965 випадків захворювання 471 970 осіб одужала та 125 476 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Теми: коронавірус Німеччина Іспанія


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