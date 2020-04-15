Німеччина випередила Іспанію за кількістю одужань від COVID-19
Середа, 15 квітня 2020, 00:59
В Німеччині від COVID-19 вилікувалися 68 200 людей. В той же час в Іспанії зафіксовано 67 604 одужань від нового коронавірусу.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: У Німеччині з 131 359 захворілих 3294 померло, 68 200 людей одужало.
В Іспанії з 172 540 випадків захворювання 18 056 людей померло, 67 604 пацієнтів одужало.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі з 1 961 965 випадків захворювання 471 970 осіб одужала та 125 476 померло від ускладнень, спричинених хворобою.