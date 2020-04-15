Німеччина випередила Іспанію за кількістю одужань від COVID-19

В Німеччині від COVID-19 вилікувалися 68 200 людей. В той же час в Іспанії зафіксовано 67 604 одужань від нового коронавірусу.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У Німеччині з 131 359 захворілих 3294 померло, 68 200 людей одужало.

В Іспанії з 172 540 випадків захворювання 18 056 людей померло, 67 604 пацієнтів одужало.

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