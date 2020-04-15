Германия опередила Испанию по количеству выздоровлений от COVID-19

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Среда, 15 апреля 2020, 00:59

В Германии от COVID-19 вылечились 68 200 человек. В то же время в Испании зафиксировано 67 604 выздоровлений от нового коронавируса.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В Германии 131 359 заболевших 3294 умерло, 68 200 человек выздоровели.

В Испании с 172 540 случаев заболевания 18 056 человек умерли, 67604 пациентов выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 1 961 965 случаев заболевания 471 970 человек выздоровела и 125 476 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус Германия Испания


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