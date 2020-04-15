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Псевдомінера столичної станції метро засудили до 2 років тюрми

Середа, 15 квітня 2020, 01:24
Псевдомінера столичної станції метро засудили до 2 років тюрми

Деснянський районний суд Києва засудив до 2 років позбавлення волі чоловіка, який у грудні 2019 року анонімно повідомив про вибухівку на станції метро "Нивки". 

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "У грудні минулого року зловмисник зателефонував на 102 та повідомив про закладену вибухівку на станції столичної підземки "Нивки".

Провівши ретельну перевірку об’єкту, правоохоронці не виявили там вибухонебезпечних речовин чи предметів. У подальшому під час оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився мешканець Чернігова, який вже був раніше судимий за вбивство, зґвалтування, крадіжку та зберігання наркотиків".

Деталі: За вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 259 - ред) Деснянський райсуд Києва засудили чоловіка до 2-х років позбавлення волі.

Теми: Київметрополіція
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