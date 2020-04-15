Псевдоминера столичной станции метро приговорили к 2 годам тюрьмы

Деснянский районный суд Киева приговорил к 2 годам лишения свободы мужчину, который в декабря 2019 году анонимно сообщил о взрывчатке на станции метро "Нивки".

Источник: полиция Киева

Дословно: "В декабре прошлого года злоумышленник позвонил на 102 и сообщил о заложенной взрывчатке на станции столичной подземки" Нивки".

Проведя тщательную проверку объекта, правоохранители не обнаружили там взрывоопасных веществ или предметов. В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Чернигова, который уже был ранее судим за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков".

Детали: За совершение уголовного преступления (ч. 1 ст. 259 - ред) Деснянский райсуд Киева осудили мужчину до 2-х лет лишения свободы.