Псевдоминера столичной станции метро приговорили к 2 годам тюрьмы

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Среда, 15 апреля 2020, 01:24

Деснянский районный суд Киева приговорил к 2 годам лишения свободы мужчину, который в декабря 2019 году анонимно сообщил о взрывчатке на станции метро "Нивки".

Источник: полиция Киева

Дословно: "В декабре прошлого года злоумышленник позвонил на 102 и сообщил о заложенной взрывчатке на станции столичной подземки" Нивки".

Проведя тщательную проверку объекта, правоохранители не обнаружили там взрывоопасных веществ или предметов. В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Чернигова, который уже был ранее судим за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков".

Детали: За совершение уголовного преступления (ч. 1 ст. 259 - ред) Деснянский райсуд Киева осудили мужчину до 2-х лет лишения свободы.

Темы: Киев метро полиция


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