На Львівщині з підозрою на COVID-19 до лікарень звернулося 143 особи

14 квітня у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію до лікарень звернулося 143 особи.

Джерело: лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної лікарні Наталія Тімко

Дослівно: "У період з 16:30 по 22:00 годину 14 квітня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося 60 осіб. Пацієнти з міста Львів, Яворівського, Городоцького, Миколаївського, Старосамбірського, Сокальського, Пустомитівського районів.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 143 особи".

Деталі: загалом у Львівській області за час епідемії із підозрою на COVID-19 звернулася 924 людини.

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