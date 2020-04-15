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На Львівщині з підозрою на COVID-19 до лікарень звернулося 143 особи

Середа, 15 квітня 2020, 02:09
На Львівщині з підозрою на COVID-19 до лікарень звернулося 143 особи

14 квітня у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію  до лікарень звернулося 143 особи.

Джерело: лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної лікарні Наталія Тімко

Дослівно: "У період з 16:30 по 22:00 годину 14 квітня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося 60 осіб. Пацієнти з міста Львів, Яворівського, Городоцького, Миколаївського, Старосамбірського, Сокальського, Пустомитівського районів.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 143 особи".

Деталі: загалом у Львівській області за час епідемії із підозрою на COVID-19 звернулася 924 людини.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • У Львівській області станом на 14 квітня зафіксовано 136 випадків COVID-19, 5 випадків - летальні. 6 людей одужали.
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 9:30 14 квітня в Україні підтверджено 3372 випадків COVID-19.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЛьвів
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