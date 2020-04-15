На Львівщині з підозрою на COVID-19 до лікарень звернулося 143 особи
14 квітня у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію до лікарень звернулося 143 особи.
Джерело: лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної лікарні Наталія Тімко
Дослівно: "У період з 16:30 по 22:00 годину 14 квітня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося 60 осіб. Пацієнти з міста Львів, Яворівського, Городоцького, Миколаївського, Старосамбірського, Сокальського, Пустомитівського районів.
Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 143 особи".
Деталі: загалом у Львівській області за час епідемії із підозрою на COVID-19 звернулася 924 людини.
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Нагадаємо:
- У Львівській області станом на 14 квітня зафіксовано 136 випадків COVID-19, 5 випадків - летальні. 6 людей одужали.
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 9:30 14 квітня в Україні підтверджено 3372 випадків COVID-19.