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На Львовщине с подозрением на COVID-19 в больницы обратилось 143 человека

Среда, 15 апреля 2020, 02:09
На Львовщине с подозрением на COVID-19 в больницы обратилось 143 человека

14 апреля во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекции в больницы обратилось 143 человека.

Источник: врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной больницы Наталья Тимко

Дословно: "В период с 16:30 до 22:00 14 апреля, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось 60 человек. Пациенты из города Львов, Яворивского, Городокского, Николаевского, Старосамборского, Сокальского, Пустомытовского районов.

По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус является 143 человека".

Детали: всего во Львовской области за время эпидемии с подозрением на COVID-19 обратилась 924 человека.

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Напомним:

  • Во Львовской области по состоянию на 14 апреля зафиксировано 136 случаев COVID-19, 5 случаев - летальные. 6 человек выздоровели.
  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 9:30 14 апреля в Украине подтверждены 3372 случаев COVID-19.

Николай Донев, УП

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Темы: коронавирусЛьвов
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