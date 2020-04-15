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США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я

Середа, 15 квітня 2020, 02:55
США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я

Президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Джерело: The White House

Пряма мова: "Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, обробити та поділитися нею в належний спосіб.                                                                                  

Інші країни та регіони, які слідували рекомендаціям ВООЗ і тримали свої кордони відкритими для Китаю, прискорили пандемію у всьому світі".

Деталі: Трамп зазначив, що США припиняє фінансування ВООЗ на час розслідування "приховування поширення коронавірусу та помилки  у реагуванні на нього".

Що було раніше: президент США Дональд Трамп заявив, що планує зупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через її помилки у реагуванні на пандемію коронавірусу.

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Нагадаємо: 

  • У світі з 1 961 965 випадків захворювання 471 970 осіб одужала та 125 476 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСШАепідеміяКитайТрамп
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