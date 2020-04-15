США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я
Президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Джерело: The White House
Пряма мова: "Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, обробити та поділитися нею в належний спосіб.
Інші країни та регіони, які слідували рекомендаціям ВООЗ і тримали свої кордони відкритими для Китаю, прискорили пандемію у всьому світі".
Деталі: Трамп зазначив, що США припиняє фінансування ВООЗ на час розслідування "приховування поширення коронавірусу та помилки у реагуванні на нього".
Що було раніше: президент США Дональд Трамп заявив, що планує зупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через її помилки у реагуванні на пандемію коронавірусу.
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