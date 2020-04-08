Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп подумує зупинити фінансування ВООЗ

Середа, 8 квітня 2020, 02:56
Трамп подумує зупинити фінансування ВООЗ

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через її помилки у реагуванні на пандемію коронавірусу.

Джерело: CNN

Деталі: Під час брифінгу Трамп спочатку висловився за скасування фінансування, але пізніше заявив: "Я не кажу, що планую це зробити, але ми плануємо переглянути це (рішення – УП)".

За його словами, організація "отримує великі суми коштів із США". Він вважає, що окремі програми ВООЗ заслуговують уваги, але у цілому було допущено багато помилок. Зокрема він вважає хибним те, що ВООЗ не підтримала його позицію щодо призупинення поїздок із Китаю. 

"Ми маємо вивчити це питання", – підсумував лідер Штатів. 

Знати більше:  Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Із початку епідемії коронавірусу у світі зареєстрували 1 428 428 випадків зараження, 82 тисячі смертей та 300 тисяч осіб, які одужали після інфікування.
  • Водночас у ВООЗ зазначають, що 95% загиблих у зв’язку з коронавірусом у Європі мали більше ніж 60 років.
  • 7 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я закликала керівництва країн, де прийняті обмежувальні заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу не знімати їх занадто рано.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
15:03
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
Усі новини...
Реклама: