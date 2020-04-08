Трамп подумує зупинити фінансування ВООЗ
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через її помилки у реагуванні на пандемію коронавірусу.
Джерело: CNN
Деталі: Під час брифінгу Трамп спочатку висловився за скасування фінансування, але пізніше заявив: "Я не кажу, що планую це зробити, але ми плануємо переглянути це (рішення – УП)".
За його словами, організація "отримує великі суми коштів із США". Він вважає, що окремі програми ВООЗ заслуговують уваги, але у цілому було допущено багато помилок. Зокрема він вважає хибним те, що ВООЗ не підтримала його позицію щодо призупинення поїздок із Китаю.
"Ми маємо вивчити це питання", – підсумував лідер Штатів.
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Нагадаємо:
- Із початку епідемії коронавірусу у світі зареєстрували 1 428 428 випадків зараження, 82 тисячі смертей та 300 тисяч осіб, які одужали після інфікування.
- Водночас у ВООЗ зазначають, що 95% загиблих у зв’язку з коронавірусом у Європі мали більше ніж 60 років.
- 7 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я закликала керівництва країн, де прийняті обмежувальні заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу не знімати їх занадто рано.