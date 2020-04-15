Коронавірус у США: вже виявили 600 000 заражень

У США діагностували понад 600 тисяч заражень COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У США за станом на 15 квітня зафіксовано 605 193 випадка COVID-19, 25 981 випадків - летальні. 48 137 осіб одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: