Коронавірус у США: вже виявили 600 000 заражень
Середа, 15 квітня 2020, 04:10
У США діагностували понад 600 тисяч заражень COVID-19.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: У США за станом на 15 квітня зафіксовано 605 193 випадка COVID-19, 25 981 випадків - летальні. 48 137 осіб одужали.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі з 1 961 965 випадків захворювання 471 970 осіб одужала та 125 476 померло від ускладнень, спричинених хворобою.