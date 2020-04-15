Коронавірус у США: вже виявили 600 000 заражень

235 переглядів
Середа, 15 квітня 2020, 04:10

У США діагностували понад 600 тисяч заражень COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У США за станом на 15 квітня зафіксовано 605 193 випадка COVID-19, 25 981 випадків - летальні. 48 137 осіб одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 961 965 випадків захворювання 471 970 осіб одужала та 125 476 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: коронавірус США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я 15 квітня 2020, 02:55
На Львівщині з підозрою на COVID-19 до лікарень звернулося 143 особи 15 квітня 2020, 02:09
Німеччина випередила Іспанію за кількістю одужань від COVID-19 15 квітня 2020, 00:59
Усі новини
Головні новини
США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я
На мільйонному хабарі спіймали заступника Кличка, у КМДА обшуки
Зеленський сказав, коли настане ключовий період епідемії в Україні
Рада визначилась з датою нового позачергового засідання
Усі новини
мімімі

Плейлист чи відео для кота і собаки. Чи потрібно це вашому улюбленцю?

Досвід

Як прокидатись рано і любити це