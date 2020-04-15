Коронавирус в США: уже обнаружили 600 000 заражений

В США диагностировали более 600 000 заражений COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: в США по состоянию на 15 апреля зафиксировано 605 193 случая COVID-19, 25 981 случаев - летальные. 48 137 человек выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: