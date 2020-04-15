Коронавирус в США: уже обнаружили 600 000 заражений

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Среда, 15 апреля 2020, 04:10

В США диагностировали более 600 000 заражений COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: в США по состоянию на 15 апреля зафиксировано 605 193 случая COVID-19, 25 981 случаев - летальные. 48 137 человек выздоровели.

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Напомним:

  • В мире с 1 961 965 случаев заболевания 471 970 человек выздоровела и 125 476 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус США


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