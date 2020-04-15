Кількість заражень COVID-19 зменшується

За минулу добу у світі діагностували 56 300 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 14 квітня у світі діагностували 56 300 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 26 945, Великій Британії 5252, Франції 6524, Іспанії 3961, Туреччині 4062 нових випадків захворювання на коронавірус

Що було раніше: пандемія коронавірусу прискорюється з експоненціальною швидкістю — ВООЗ

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