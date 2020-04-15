Кількість заражень COVID-19 зменшується
За минулу добу у світі діагностували 56 300 випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: 14 квітня у світі діагностували 56 300 заражень COVID-19.
Зокрема, у США 26 945, Великій Британії 5252, Франції 6524, Іспанії 3961, Туреччині 4062 нових випадків захворювання на коронавірус
Що було раніше: пандемія коронавірусу прискорюється з експоненціальною швидкістю — ВООЗ
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі з 1 961 965 випадків захворювання 471 970 осіб одужала та 125 476 померло від ускладнень, спричинених хворобою.