Кількість заражень COVID-19 зменшується

За минулу добу у світі діагностували 58 800 випадків захворювання на коронавірус, це на 11 500 менше ніж 13 квітня. Кількість нових випадків хвороби у світі зменшується вже четвертий день.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 14 квітня у світі діагностували 58 800 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 26 945, Великій Британії 5252, Франції 6524, Іспанії 3961, Туреччині 4062 нових випадків захворювання на коронавірус

13 квітня у світі діагностували 70 300 заражень COVID-19.

12 квітня у світі діагностували 75 200 заражень COVID-19.

11 квітня у світі діагностували 79 800 заражень COVID-19.

Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

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