Кількість заражень COVID-19 зменшується

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Середа, 15 квітня 2020, 05:06

За минулу добу у світі діагностували 56 300 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 14 квітня у світі діагностували 56 300 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 26 945, Великій Британії 5252, Франції 6524, Іспанії 3961, Туреччині 4062 нових випадків захворювання на коронавірус

Що було раніше: пандемія коронавірусу прискорюється з експоненціальною швидкістю — ВООЗ

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 961 965 випадків захворювання 471 970 осіб одужала та 125 476 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Теми: коронавірус


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