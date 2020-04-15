Количество заражений COVID-19 уменьшается

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Среда, 15 апреля 2020, 05:06

За минувшие сутки в мире диагностировали 56 300 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: 14 апреля в мире диагностировали 56300 заражений COVID-19.

В частности, в США 26945, Великобритании 5252, Франции 6524, Испании 3961, Турции 4062 новых случаев заболевания коронавирус

Что было раньше: пандемия коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью - ВОЗ

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 1 961 965 случаев заболевания 471 970 человек выздоровела и 125 476 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус


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