Китай підтвердив 46 нових випадків зараження коронавірусом

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Середа, 15 квітня 2020, 06:26

14 квітня в континентальній частині Китаю зафіксовано 46 нових підтверджених випадків зараження COVID-19, 36 з яких було завезено з-за кордону. 

Джерело: "Сіньхуа"

Деталі: Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР в щоденному звіті повідомив про 10 нових випадках локального зараження, 8 випадків були виявлені в провінції Хейлунцзян, Північно-Східний Китай, а ще 2 - в провінції Гуанду, Південний Китай.

За даними комітету, у вівторок в країні був зареєстрований один випадок з летальним наслідком, що стався в провінції Хубей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 961 965 випадків захворювання 471 970 осіб одужала та 125 476 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Теми: коронавірус Китай


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