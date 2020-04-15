Китай підтвердив 46 нових випадків зараження коронавірусом

14 квітня в континентальній частині Китаю зафіксовано 46 нових підтверджених випадків зараження COVID-19, 36 з яких було завезено з-за кордону.

Джерело: "Сіньхуа"

Деталі: Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР в щоденному звіті повідомив про 10 нових випадках локального зараження, 8 випадків були виявлені в провінції Хейлунцзян, Північно-Східний Китай, а ще 2 - в провінції Гуанду, Південний Китай.

За даними комітету, у вівторок в країні був зареєстрований один випадок з летальним наслідком, що стався в провінції Хубей.

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