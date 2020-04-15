В Китае подтвердили 46 новых случаев заражения коронавирусом
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Среда, 15 апреля 2020, 06:26
14 апреля в континентальной части Китая зафиксировано 46 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, 36 из которых были завезены из-за рубежа.
Источник: "Синьхуа"
Детали: Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в ежедневном отчете сообщил о 10 новых случаях локального заражения, 8 случаев были обнаружены в провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай, а еще 2 - в провинции Гуанду, Южный Китай.
По данным комитета, во вторник в стране был зарегистрирован один случай с летальным исходом, произошедшего в провинции Хубэй.
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Напомним:
- В мире с 1 961 965 случаев заболевания 471 970 человек выздоровела и 125 476 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
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