В Китае подтвердили 46 новых случаев заражения коронавирусом

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Среда, 15 апреля 2020, 06:26

14 апреля в континентальной части Китая зафиксировано 46 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, 36 из которых были завезены из-за рубежа.

Источник: "Синьхуа"

Детали: Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в ежедневном отчете сообщил о 10 новых случаях локального заражения, 8 случаев были обнаружены в провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай, а еще 2 - в провинции Гуанду, Южный Китай.

По данным комитета, во вторник в стране был зарегистрирован один случай с летальным исходом, произошедшего в провинции Хубэй.

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Напомним:

  • В мире с 1 961 965 случаев заболевания 471 970 человек выздоровела и 125 476 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус Китай


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