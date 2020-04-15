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У Кременчуці – перша смерть від коронаврусу

Середа, 15 квітня 2020, 09:05
У Кременчуці – перша смерть від коронаврусу

У Кременчуці від пневмонії, спричиненої коронавірусною хворобою COVID-19, помер літній чоловік.

Джерело: Міський голова Кременчука Віталій Малецький у Facebook

Пряма мова: "Починаємо день з сумної новини. У Кременчуці перша смерть від пневмонії, спричиненої коронавірусом.

Помер чоловік 84 років, який хворів з 3 квітня, за допомогою до лікарів звернувся лише 13 квітня. Був госпіталізований з пневмонією до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька". ПЛР-тест на коронавірус дав позитивний результат".

Деталі: Мер повідомив, що похоронні заходи відбуться згідно з настановами МОЗ.

Він уточнив, що комунальники "всім забезпечені і готові до такої ситуації".

Малецький порадив суворо дотримуватися карантинних заходів, а в разі поганого самопочуття одразу звертатися до лікарів.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Полтавська область
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