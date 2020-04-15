В Кременчуге от пневмонии, вызванной коронавирусной болезнью COVID-19, умер пожилой мужчина.

Источник: городской глава Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook

Прямая речь: "Начинаем день с печальной новости. В Кременчуге первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Умер мужчина 84 лет, который болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился лишь 13 апреля. Был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская". ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат".

Детали: Мэр сообщил, что похоронные мероприятия пройдут согласно установкам Минздрава.

Он уточнил, что коммунальщики "всем обеспечены и готовы к такой ситуации".

Малецкий посоветовал строго придерживаться карантинных мер, а в случае плохого самочувствия сразу обращаться к врачам.

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