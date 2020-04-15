Коронавірус у США: новий максимум загиблих за добу

У США кількість загиблих за добу перевищила 2 тисячі, загальна кількість загиблих – 26 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Університету Джона Хопкінса.

За даними Університету Джона Хопкінса, кількість загиблих від Covid-19 у США досягла 26041. На час публікації, це на 2392 більше, ніж напередодні – 23649 загиблих.

Попереднього разу більше 2 тисяч смертей за добу в країні зареєстрували 11 квітня.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у США загалом досягла 609 407 – на 26 813 випадків більше, ніж напередодні.

З початку епідемії, загалом у США одужали вже майже 50 тисяч хворих – 49 966 осіб.

Нагадаємо, увечері 14 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що США призупинять фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, оскільки вона "не виконала свій базовий обов’язок" під час реагування на пандемію коронавірусу.

Водночас, самого Дональда Трампа також критикували за недостатню реакцію на початку епідемії. Зокрема, головний інфекціоніст країни Антоніо Фочі зазначив, що жертви могли б бути значно меншими, якби США почали раніше впроваджувати обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією.