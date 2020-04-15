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Коронавирус в США: новый максимум погибших за сутки

Среда, 15 апреля 2020, 10:15

В США количество погибших за сутки снова превысило 2 тысячи, общее количество погибших – 26 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.

По данным Университета Джона Хопкинса, количество погибших от Covid-19 в США достигло 26041. На момент публикации, это на 2392 больше, чем накануне – 23 649 погибших.

В прошлый раз более 2 тысяч смертей в сутки в стране зарегистрировали 11 апреля.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в США достигло 609 407 – на 26 813 случаев больше, чем накануне.

С начала эпидемии, всего в США выздоровели уже почти 50 тысяч больных – 49 966 человек.

Напомним, вечером 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что США приостановят финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку она "не выполнила свою главною обязанность" во время реагирования на пандемию коронавируса.

В то же время, самого Дональда Трампа также критиковали за недостаточную реакцию в начале эпидемии. В частности, главный инфекционист страны Антонио Фочи отметил, что жертв могло бы быть значительно меньше, если бы США начали раньше внедрять ограничительные меры в связи с пандемией.

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Темы: СШАкоронавирус
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