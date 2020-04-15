У Миколаєві перший випадок захворювання COVID-19

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Середа, 15 квітня 2020, 11:33

У Миколаєві підтвердили перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, загалом в області – 22 хворих.

Джерело: оперативний штаб при головному державному санітарному лікареві Миколаївської області, пресслужба ОДА

Дослівно: "Станом на 09.00 15 квітня в Миколаївській області зареєстровано 22 підтверджених випадки COVID-19".

Деталі: Зокрема в області зареєстровано групове захворювання у Вознесенському районі: спочатку там захворіли 2 жінки пенсійного віку. Серед контактних осіб підтвердили ще 16 випадків COVID-19.

Також виявили 4 позитивних результати серед хворих з діагнозами "Пневмонія" (2 – у Вознесенську, по 1 випадку –  у Южноукраїнську та Миколаєві).

Наразі проводиться епідеміологічне розслідування та визначення контактних.

Всього з початку року на Миколаївщині зареєстровано/виявлено 166 осіб з підозрою щодо захворювання на COVID-19. Госпіталізовано за весь період 91 пацієнта, 75 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

В області провели дослідження полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у 421 особи.

З 16 березня в області ведеться облік жителів, які прибули із-за кордону. Наразі спостерігають за 1068 осіб.

Українська правда
Теми: Миколаїв Миколаївська область Covid-2019 коронавірус


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