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В Николаеве первый случай заболевания COVID-19

Среда, 15 апреля 2020, 11:33
В Николаеве первый случай заболевания COVID-19

В Николаеве подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в области - 22 больных.

Источник: оперативный штаб при главном государственном санитарном враче Николаевской области, пресс-служба ОГА

Дословно: "На 09.00 15 апреля в Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая COVID-19".

Детали: В частности, в области зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе: сначала там заболели 2 женщины пенсионного возраста. Среди контактных лиц подтвердили еще 16 случаев COVID-19.

Также обнаружили 4 положительных результата среди больных с диагнозом "пневмония" (2 - в Вознесенске, по 1 случаю - в Южноукраинске и Николаеве).

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и определение контактных лиц.

Всего с начала года на Николаевщине зарегистрировано/выявлено 166 человек с подозрением на заболевание COVID-19. Госпитализировано за весь период 91 пациента, 75 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

В области провели исследования полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 421 человек.

С 16 марта в области ведется учет жителей, прибывших из-за границы. Сейчас наблюдают за 1068 человек.

Украинская правда
Темы: НиколаевНиколаевская областьCovid-2019коронавирус
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