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На Одещині перші 15 осіб завершили обсервацію

Середа, 15 квітня 2020, 11:36
На Одещині перші 15 осіб завершили обсервацію

На Одещині 15 громадян, які повернулись до України з Грузії поромом 1 квітня, успішно завершили  обсервацію.

Джерело: пресслужба Одеської обладміністрації з посиланням на голову ОДА Максима Куцого, пост Куцого у Facebook  

Пряма мова Куцого: "Хочу подякувати кожному з вас за відповідальність перед своїми родичами та сусідами. Знаю, що ці два тижні, хоч і на базі відпочинку, тягнулися довго. Але сьогодні ви є справжнім прикладом для всіх українців та для мене особисто. Бажаю кожному з вас міцного здоров’я".

Деталі: 15 українців (жителі Одеської, Харківської, Львівської, Запорізької областей, які повернулися до України з Грузії поромом 1 квітня) перебували на обсервації на базі відпочинку "Портовик" у місті Южне.

Під час проживання у санаторії у жодного з них не підтвердився діагноз COVID-19.

Відзначається, що напередодні виходу з бази відпочинку усім людям зробили ПЛР-тести та виміряли температуру.

Наразі на обов’язковій обсервації в Одеській області перебувають 110 осіб.  

Станом на 15 квітня в Одеській області вже 70 осіб мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.

Зокрема, захворів 53-річний одесит, лікар за фахом.

Медик, відчувши себе зле, лікувався амбулаторно, а потім за власною ініціативою зробив КТ легень, яка виявила пневмонію. Після отримання позитивного тесту на коронавірус лікаря перевели до інфекційного відділення для подальшої ізоляції й лікування.

Українська правда

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Теми: Одеська областькоронавірускарантин
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