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В Одесской области первые 15 человек завершили обсервацию

Среда, 15 апреля 2020, 11:36
В Одесской области первые 15 человек завершили обсервацию

В Одесской области 15 граждан, которые вернулись в Украину из Грузии паромом 1 апреля, успешно завершили обсервацию.

Источник: пресс-служба Одесской обладминистрации со ссылкой на председателя ОГА Максима Куцого, пост Куцого в Facebook

Прямая речь Куцого: "Хочу поблагодарить каждого из вас за ответственность перед своими родственниками и соседями. Знаю, что эти две недели, хотя и на базе отдыха, тянулись долго. Но сегодня вы являетесь настоящим примером для всех украинцев и для меня лично. Желаю каждому из вас крепкого здоровья".

Детали: 15 украинцев (жители Одесской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей, которые вернулись в Украину из Грузии паромом 1 апреля) находились на обсервации на базе отдыха "Портовик" в городе Южный.

Во время проживания в санатории ни у кого из них не подтвердился диагноз COVID-19.

Отмечается, что накануне выхода из базы отдыха всем людям сделали ПЦР-тесты и измерили температуру.

Сейчас на обязательной обсервации в Одесской области находятся 110 человек.

По состоянию на 15 апреля в Одесской области уже 70 человек имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

В частности, заболел 53-летний одессит, врач по специальности.

Медик, почувствовав себя плохо, лечился амбулаторно, а затем по собственной инициативе сделал КТ легких, которая обнаружила пневмонию. После получения положительного теста на коронавирус врача перевели в инфекционное отделение для дальнейшей изоляции и лечения.

Украинская правда
Темы: Одесская областькоронавирускарантин
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