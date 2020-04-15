Два літаки Іл-76 ЗС України доставили до Румунії медичний вантаж з Китаю

Два українських військово-транспортних літаки Іл-76 Повітряних сил Збройних сил України доставили з Китаю до Румунії медичні матеріали, необхідні для боротьби проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інформацію представництва України в НАТО.

"Окрім літаків цивільної авіації, наданих у рамках програми НАТО SALIS, Україна направила союзникам військову транспортну авіацію. Україна буде корисним членом НАТО", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці місії.

Програма SALIS забезпечує країни НАТО стратегічною можливістю повітряного транспорту. У ній беруть 9 союзників Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.

Нагадаємо, 14 квітня найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави вантаж медичного обладнання з Китаю для боротьби з епідемією коронавірусу.

8 квітня український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан", один з найбільших літаків світу, доставив до Данії вантаж медичних матеріалів.

25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставив медичну допомогу Румунії.

Ан-124 "Руслан" також доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією.