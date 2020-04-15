Два самолета Ил-76 ВС Украины доставили в Румынию медицинский груз из Китая

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Среда, 15 апреля 2020, 11:38

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76 Воздушных сил Украины доставили из Китая в Румынию медицинские материалы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию представительства Украины в НАТО.

"Кроме самолетов гражданской авиации, предоставленных в рамках программы НАТО SALIS, Украина направила союзникам военную транспортную авиацию. Украина будет полезным членом НАТО", - говорится в сообщении на Facebook-странице миссии.

Программа SALIS обеспечивает страны НАТО стратегической возможностью воздушного транспорта. В ней принимают 9 союзников Альянса: Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения.

Напомним, 14 апреля крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая для борьбы с эпидемией коронавируса.

8 апреля украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших самолетов мира, доставил в Данию груз медицинских материалов.

25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Кроме того, самолет доставил медицинскую помощь Румынии.

Ан-124 "Руслан" также доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией.

Темы: авиа карантин


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