У РФ губернатор хоче надіти на пацієнтів з підозрою на COVID-19 електронні браслети

У Росії губернатор Мурманської області виділив півтора мільйона рублів на купівлю електронних браслетів для пацієнтів, які перебувають на самоізоляції.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на текст відповідної постанови

Деталі: Згідно з документом, гроші призначені для "дистанційного моніторингу дотримання пацієнтами режиму самоізоляції на дому". У постанові також йдеться, що фіксувати пристрої стеження на пацієнтах будуть співробітники обласного МОЗ.

Судячи з тексту постанови і виділеної суми, браслети одягнуть не на всіх жителів області, а лише на тих, кому домашня самоізоляція запропонована в зв'язку з підозрою на коронавірус.

Наразі у Мурманській області РФ, за даними регіонального штабу, 268 підтверджених випадків захворювання, одна людина померла.

"Новая газета" зазначає, що цифрові технології для контролю за місцезнаходженням хворих з підтвердженим коронавірусом наразі використовує тільки столиця РФ Москва, де запрацювала система "Соціальний моніторинг".

Деяким із тих, кому наказано дотримуватися карантину, передали смартфони зі встановленим додатком, який відправить сигнал до столичного оперштабу в разі виходу людини з COVID-19 з дому.

Нагадаємо: Станом на 10:30 15 квітня в Росії зафіксовано 24 тисячі 490 випадків захворювання на коронавірус, тільки за останню добу захворіли рекордні 3 тисячі 338 осіб.

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