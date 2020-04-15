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В РФ губернатор хочет надеть на пациентов с подозрением на COVID-19 электронные браслеты

Среда, 15 апреля 2020, 11:55

В России губернатор Мурманской области выделил полтора миллиона рублей на покупку электронных браслетов для пациентов, находящихся на самоизоляции.

Источник: "Новая газета" со сылкой на текст соответствующего постановления

Детали: Согласно документу, деньги предназначены для "дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима самоизоляции на дому". В постановлении также говорится, что фиксировать устройства слежения на пациентах будут сотрудники областного Минздрава.

Судя по тексту постановления и выделенной сумме, браслеты наденут не на всех жителей области, а лишь на тех, кому домашняя самоизоляция предписана в связи с подозрением на коронавирус.

Сейчас в Мурманской области РФ, по данным регионального штаба, 268 подтвержденных случаев заболевания, один человек умер.

"Новая газета" отмечает, что цифровые технологии для контроля за местонахождением больных с подтвердившимся коронавирусом пока использует только столица РФ Москва, где заработала система "Социальный мониторинг".

Некоторым из тех, кому предписано соблюдать карантин, передали смартфоны с предустановленным приложением, которое отправит сигнал в столичный оперштаб в случае выхода человека с COVID-19 из дома.

Напомним: По состоянию на 10:30 15 апреля в России зафиксировано 24 тысячи 490 случаев заболевания коронавирусом, только за последние сутки заболели рекордные 3 тысячи 338 человек.

Знать больше: Сколько больных коронавирусом в Украине и мире

Темы: коронавирусРосcия
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