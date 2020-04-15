Карантин: Фінляндія знімає обмеження в'їзду-виїзду з єдиного регіону, де вони були запроваджені

Фінляндія знімає обмеження в’їзду-виїзду з регіону Уусімаа – єдиного регіону, де такі обмеження були запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін оголосила про зняття обмежень в’їзду-виїзду з регіону Уусімаа – єдиного регіону, де такі обмеження були запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу. Рішення набуває чинності сьогодні, 15 квітня, о 13-00.

Обмеження в’їзду-виїзду з Уусімаа – регіону навколо Гельсінкі, де було виявлено найбільше заражень коронавірусом – запровадили 28 березня. В Уусімаа проживає близько 1,7 мільйона людей та розташовані три з чотирьох найбільших міст Фінляндії. Раніше повідомлялося, що заборона діятиме до 19 квітня.

Санна Марін зазначила, що таке обмеження свободи пересування, за законодавством країни, надалі не може вважатися неуникним заходом, виправданим у зв’язку з надзвичайною ситуацією.

За її словами, конституційний комітет парламенту раніше наголосив, що обмеження в’їзду-виїзду має бути зняте, щойно ситуація покращиться.

Останнім часом ситуація в Уусімаа стабілізувалася та вже не дуже відрізняється від ситуації в інших частинах країни. Натомість, більше зростання кількості нових випадків спостерігалося у регіоні Ленсі-Пох’я. Зараз він – на другому місці в країні за кількістю хворих на душу населення.

Водночас, прем’єр наголосила, що ситуація залишається серйозною і попри те, що юридичної заборони більше немає, краще уникати поїздок.

Якщо кількість нових хворих у регіоні знову почне різко зростати – обмеження можуть відновити.

Всі інші карантинні обмеження у Фінляндії продовжують діяти.

Станом на 14 березня, у Фінляндії було зареєстровано 3 161 підтверджених хворих на коронавірус та 64 смерті від коронавірусу. У лікарнях перебувають 232 хворих, з них 75 - у відділеннях інтенсивної терапії.