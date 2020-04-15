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Карантин: Финляндия снимает ограничения въезда-выезда в единственном регионе, где они действовали

Среда, 15 апреля 2020, 12:04

Финляндия снимает ограничения въезда-выезда с региона Уусимаа - единственного региона, где такие ограничения были введены в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявили о снятии ограничений въезда-выезда с региона Уусимаа - единственного региона, где такие ограничения были введены в связи с эпидемией коронавируса. Решение вступает в силу сегодня, 15 апреля, в 13:00.

Ограничение въезда-выезда в Уусимаа - регионе вокруг Хельсинки, где было обнаружено больше всего заражений коронавируса - ввели 28 марта. В Уусимаа проживает около 1,7 млн человек и расположены три из четырех крупнейших городов Финляндии. Ранее сообщалось, что запрет будет действовать до 19 апреля.

Санна Марин отметила, что такое ограничение свободы передвижения, по законодательству страны, в дальнейшем не может считаться неизбежным мероприятием, оправданным в связи с чрезвычайной ситуацией.

По ее словам, конституционный комитет парламента ранее отметил, что ограничения въезда-выезда должны быть сняты, как только ситуация улучшится.

В последнее время ситуация в Уусимаа стабилизировалась и уже не очень отличается от ситуации в других частях страны. Зато больший рост количества новых случаев наблюдалось в регионе Лэнс-Похья. Сейчас он - на втором месте в стране по количеству больных на душу населения.

В то же время, премьер отметила, что ситуация остается серьезной и несмотря на то, что юридического запрета больше нет, лучше избегать поездок.

Если количество новых больных в регионе снова начнет резко расти - ограничения могут восстановить.

Все остальные карантин в Финляндии продолжают действовать.

По состоянию на 14 марта, в Финляндии было зарегистрировано 3161 подтвержденных больных коронавирус и 64 смерти от коронавируса. В больницах находятся 232 больных, из них 75 - в отделениях интенсивной терапии.

Темы: Финляндиякарантин
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