Динаміка коронавірусу в Києві невтішна: плюс 61 хворий – Кличко

За минулу добу коронавірус підтвердили ще у 61 киянина, в одному випадку людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції.

Пряма мова: "Динаміка розповсюдження вірусу в столиці на жаль – невтішна. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 61 людину. З них - троє медиків. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще 1 летальний випадок. Загалом у Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед хворих, яких виявили минулої доби: 26 жінок віком від 26 до 65 років та 29 чоловіків - від 20 до 67 років. Захворіли і шестеро дітей – четверо дівчат та двоє хлопців.

До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

Печерський +16, Шевченкiвський +4, Солом’янський +8, Дніпровський +2, Святошинський +4, Деснянський +5, Подільський +0, Голосіївський +2, Оболонський +1, Дарницький +19.