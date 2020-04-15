Динамика коронавируса в Киеве неутешительная: плюс 61 заболевший - Кличко

За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 61 киевлянина, в одном случае человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "Динамика распространения вируса в столице увы - неутешительная. Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них - трое медиков. За прошедшие сутки в столице, увы, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди больных, которых обнаружили за прошедшие сутки: 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин - от 20 до 67 лет. Заболели и шестеро детей - четыре девочки и двое мальчиков.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах: Печерский +16, Шевченковский +4, Соломенский +8, Днепровский +2, Святошинский +4, Деснянский +5, Подольский +0, Голосеевский +2, Оболонский +1, Дарницкий +19.