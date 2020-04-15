Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що Верховній Раді варто внести зміни до Конституції, які дозволяли б владі вживати жорсткіші заходи під час епідемій.

Джерело: інтерв'ю Ляшко виданню НВ

Пряма мова: "На майбутнє ми повинні розписати законодавчі акти, внести зміни до Конституції. Такі історії можуть повторюватися дуже часто.

Питання кіберзагроз і біозагроз – дві ключові речі, які реально можуть змінити світогляд у найближчі 10 років".

Деталі: Головний санітарний лікар України зазначив, що Китай адміністративними, примусовими заходами локалізував епідемію, а "решта країн не змогли зробити те, що зробила китайська влада – і італійська влада теж довго розгойдувалася".

При цьому він не погодився з тим, що COVID-19 – це "поразка демократії".

Ляшко сказав, що як головний санітарний лікар він би зараз "заборонив і закрив усе, де є можливість для масового скупчення населення".

За його словами, на Вербну неділю багато хто дослухався рекомендацій: "порушення були, але безсистемні". А людей від церков можна було відігнати хіба що силовими методами, які могли призвести до сутичок.

Зараз головне – самоізолюватися й відсвяткувати Великдень вдома, наголосив Ляшко.

Він зазначив, що якби не було карантину, то, відповідно до лютневого моделювання ситуації, на 12 квітня в Україні могло бути близько 17 тисяч коронавірусних хворих, тоді як зараз їх – 3,7 тисячі. В Україні епідемія протікає повільніше, ніж у країнах сусідній Європи.

За словами Ляшка, навіть якщо до кінця квітня буде 10 тисяч заражених – це буде нормально, медична система зможе надати допомогу важким хворим, яких із досвіду інших країн – близько 5% від усіх тих, хто заразився коронавірусом.

Головний санітарний лікар вважає, що немає сенсу тестувати всіх підряд, без симптомів, хоча кількість тестувань будуть нарощувати.

Пряма мова: "У нас підготовлено в лікарнях першої хвилі 1.994 апаратів штучної вентиляції легень, біля кожного ліжка у відділеннях інтенсивної терапії, до яких підведено кисень. Тобто ми готові зараз до першої хвилі – одночасно прийняти 1.994 пацієнтів для терапії.

Ми маємо сьогодні 8% завантаження цих ШВЛ. Усіх хворих пневмонією ми зараз тестуємо на коронавірусну хворобу. Отримуємо результат і знаємо, де вони перебувають. Тому питання не в тому, щоб нагнати кількісно тестування, а в тому, щоб тестувати і розуміти, якою є динаміка".