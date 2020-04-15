Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що Верховній Раді варто внести зміни до Конституції, які дозволяли б владі вживати жорсткіші заходи під час епідемій.

Джерело: інтерв'ю Ляшка виданню НВ

Пряма мова: "На майбутнє ми повинні розписати законодавчі акти, внести зміни до Конституції. Такі історії можуть повторюватися дуже часто.

Питання кіберзагроз і біозагроз – дві ключові речі, які реально можуть змінити світогляд у найближчі 10 років".

Деталі: Головний санітарний лікар України зазначив, що Китай адміністративними, примусовими заходами локалізував епідемію, а "решта країн не змогли зробити те, що зробила китайська влада – і італійська влада теж довго розгойдувалася".

При цьому він не погодився з тим, що COVID-19 – це "поразка демократії".

Ляшко сказав, що як головний санітарний лікар він би зараз "заборонив і закрив усе, де є можливість для масового скупчення населення".

За його словами, на Вербну неділю багато хто дослухався рекомендацій: "порушення були, але безсистемні". А людей від церков можна було відігнати хіба що силовими методами, які могли призвести до сутичок.

Зараз головне – самоізолюватися й відсвяткувати Великдень вдома, наголосив Ляшко.

Інші подробиці: Головний санлікар зазначив, що якби не було карантину, то, відповідно до лютневого моделювання ситуації, на 12 квітня в Україні могло бути близько 17 тисяч коронавірусних хворих, тоді як зараз їх – 3,7 тисячі. В Україні епідемія протікає повільніше, ніж у країнах сусідньої Європи.

За словами Ляшка, навіть якщо до кінця квітня буде 10 тисяч заражених – це буде нормально, медична система зможе надати допомогу важким хворим, яких із досвіду інших країн – близько 5% від усіх тих, що заразився коронавірусом.

Україна готова до першої хвилі епідемії і зможе одночасно прийняти 1.994 пацієнтів для терапії.

Головний санітарний лікар вважає, що немає сенсу тестувати всіх підряд, без симптомів, хоча кількість тестувань будуть нарощувати.

Ляшко зазначив, що 80% людей перехворіють коронавірусом у легких формах. Багато з них навіть не помітять, що вони ним хворіли.

Він наголосив, що колективний імунітет формується профілактикою, тому порятунком від коронавірусу буде винайдення вакцини.

Пряма мова: "Нещодавно ми зустрічалися з однією приватною лабораторією, і я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас у питаннях дослідження сформованого імунітету в українців.

Найближчим часом в Україні надійдуть ІФА-тести, які показують наявність чи відсутність імунітету. І якщо у нас у маленьких населених пунктах була великий спалах, то можна буде досліджувати, у кого з'явився імунітет, у кого ні. Ось це може бути одним із варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести на наявність [у населення] імунітету".

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