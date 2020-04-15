Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что Верховной Раде стоит внести изменения в Конституцию, которые позволяли бы властям принимать боле жесткие меры во время эпидемий.

Источник: интервью Ляшко изданию НВ

Прямая речь: "На будущее мы должны расписать законодательные акты, внести изменения в Конституцию. Такие истории могут повторяться очень часто.

Вопросы киберугрозы и биоугрозы – две ключевые вещи, которые реально могут изменить мировоззрение в ближайшие 10 лет".

Детали: Главный санитарный врач Украины отметил, что Китай административными, принудительными мерами локализовал эпидемию, а "остальные страны не смогли сделать то, что сделала китайская власть – и итальянская власть тоже долго раскачивалась".

При это он не согласился с тем, что COVID-19 – это "поражение демократии".

Ляшко сказал, что как главный санитарный врач он бы сейчас "запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения".

По его словам, на Вербное воскресенье многие прислушались к рекомендациям: "нарушения были, но бессистемные". А людей от церквей можно было отогнать разве что силовыми методами, которые могли привести к столкновениям.

Сейчас главное – самоизолироваться и отпраздновать Пасху дома, подчеркнул Ляшко.

Другие подробности: Главный санврач отметил, что если бы не было карантина, то, согласно февральскому моделированию ситуации, на 12 апреля в Украине могло быть около 17 тысяч коронавирусных больных, тогда как сейчас их – 3,7 тысяч. В Украине эпидемия протекает медленнее, чем в странах соседней Европы.

По словам Ляшко, даже если к концу апреля будет 10 тысяч заразившихся – это будет нормально, медицинская система сможет оказать помощь тяжелым больным, которые по опыту других стран – около 5% от всех заразившихся коронавирусом.

Украина готова к первой волне эпидемии и сможет одновременно принять 1.994 пациента для терапии.

Главный санитарный врач считает, что нет смыла тестировать всех подряд, без симптомов, хотя количество тестирований будут наращивать.

Ляшко отметил, что 80% людей переболеют коронавирусом в легких формах. Многие из них даже не заметят, что они им болели.

Он подчеркнул, что коллективный иммунитет формируется профилактикой, поэтому спасением от коронавируса будет изобретение вакцины.

Прямая речь: "Недавно мы встречались с одной частной лабораторией, и я попросил их, чтобы они присоединились к нам в вопросах исследования сформированного иммунитета у украинцев.

В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета. И если у нас в маленьких населенных пунктах была большая вспышка, то можно будет исследовать, у кого появился иммунитет, у кого нет. Вот это может быть одним из вариантов выхода из карантина, когда мы разрешим проводить эти тесты по наличию [у населения] иммунитета".

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