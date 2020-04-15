Денісова розповіла про перший випадок COVID-19 у СІЗО

У Чернівецькому СІЗО виявили першу хвору на коронавірусну інфекцію COVID-19, однак до камерних приміщень жінку не допустили, вона знаходилась в ізоляторі тимчасового тримання.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Дослівно: "Затримана жінка не була допущена до камерних приміщень Чернівецького слідчого ізолятора, адже наявність захворювання у неї виявили під час проходження медичного обстеження".

Деталі: Жінку доставили до ізолятора тимчасового тримання №1 у Чернівцях 27 березня. Там вона пробула до ранку 28 березня.

За словами Денісової, на момент потрапляння до ІТТ симптомів респіраторного захворювання у затриманої не було, жінка також не скаржилась на здоров'я.

Омбудсмен повідомила, що під час опису флюорографічного знімка лікар рекомендував дообстежити затриману. У жінки діагностували "ГРВІ".

Після обстежень затриману доставили до Шевченківського райсуду Чернівців для обрання запобіжного заходу, після чого її повезли до Чернівецького слідчого ізолятора.

Під час прийому в СІЗО жінці провели експрес-тест на наявність COVID-19, результат якого був "слабо позитивним".

Жінку негайно госпіталізували до Чернівецької обласної клінічної лікарні, де помістили в окремий бокс інфекційного відділення.

Денісова наголосила, що в ІТТ жінка перебувала сама, до камерних приміщень СІЗО заарештована не була допущена.

Вона також повідомила, що всі медпрацівники місць несвободи, лікарі, які проводили обстеження жінки та співробітники поліції, які мали контакт з заарештованою були 14 днів на самоізоляції. Після чого пройшли перевірку на наявність захворювання – у жодного з них COVID-19 не виявлено.

Голова Шевченківського райсуду Чернівців та його помічник, які брали участь у судовому засіданні, також перебували на самоізоляції 14 днів.