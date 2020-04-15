Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Денісова розповіла про перший випадок COVID-19 у СІЗО

Середа, 15 квітня 2020, 12:29
Денісова розповіла про перший випадок COVID-19 у СІЗО

У Чернівецькому СІЗО виявили першу хвору на коронавірусну інфекцію COVID-19, однак до камерних приміщень жінку не допустили, вона знаходилась в ізоляторі тимчасового тримання.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Дослівно: "Затримана жінка не була допущена до камерних приміщень Чернівецького слідчого ізолятора, адже наявність захворювання у неї виявили під час проходження медичного обстеження".

Деталі: Жінку доставили до ізолятора тимчасового тримання №1 у Чернівцях 27 березня. Там вона пробула до ранку 28 березня.

За словами Денісової, на момент потрапляння до ІТТ симптомів респіраторного захворювання у затриманої не було, жінка також не скаржилась на здоров'я.

Омбудсмен повідомила, що під час опису флюорографічного знімка лікар рекомендував дообстежити затриману. У жінки діагностували "ГРВІ".

Після обстежень затриману доставили до Шевченківського райсуду Чернівців для обрання запобіжного заходу, після чого її повезли до Чернівецького слідчого ізолятора.

Під час прийому в СІЗО жінці провели експрес-тест на наявність COVID-19, результат якого був "слабо позитивним".

Жінку негайно госпіталізували до Чернівецької обласної клінічної лікарні, де помістили в окремий бокс інфекційного відділення.

Денісова наголосила, що в ІТТ жінка перебувала сама, до камерних приміщень СІЗО заарештована не була допущена.

Вона також повідомила, що всі медпрацівники місць несвободи, лікарі, які проводили обстеження жінки та співробітники поліції, які мали контакт з заарештованою були 14 днів на самоізоляції. Після чого пройшли перевірку на наявність захворювання – у жодного з них COVID-19 не виявлено.

Голова Шевченківського райсуду Чернівців та його помічник, які брали участь у судовому засіданні, також перебували на самоізоляції 14 днів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Чернівецька областьСІЗОкоронавірусCovid-2019омбудсмен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Чернівецька область
У трьох областях оголошували загрозу ворожих БпЛА
У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО
У Чернівецькій області ППО збила дрон: виникла пожежа через уламки
Останні новини
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
Усі новини...
Реклама: