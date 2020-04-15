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Денисова рассказала о первом случае COVID-19 в СИЗО

Среда, 15 апреля 2020, 12:29
Денисова рассказала о первом случае COVID-19 в СИЗО

В Черновицком СИЗО обнаружили первую больную коронавирусной инфекцией COVID-19, однако в камерные помещения женщину не допустили, она находилась в изоляторе временного содержания.

Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой

Дословно: "Задержанная женщина не была допущена к камерным помещениям Черновицкого следственного изолятора, ведь наличие заболевания у нее обнаружили во время прохождения медицинского обследования".

Детали: Женщину доставили в изолятор временного содержания №1 в Черновцах 27 марта. Там она пробыла до утра 28 марта.

По словам Денисовой, на момент попадания в ИВС симптомов респираторного заболевания у задержанной не было, женщина также не жаловалась на здоровье.

Омбудсмен сообщила, что при описании флюорографического снимка врач рекомендовал еще обследовать задержанную. У женщины диагностировали "ОРВИ".

После обследований задержанную доставили в Шевченковский райсуд Черновцов для избрания меры пресечения, после чего ее увезли в Черновицкое СИЗО.

Во время приема в СИЗО женщине провели экспресс-тест на наличие COVID-19, результат которого был "слабо положительным".

Женщину немедленно госпитализировали в Черновицкую областную клиническую больницу, где поместили в отдельный бокс инфекционного отделения.

Денисова отметила, что в ИВС женщина находилась сама, к камерным помещениям СИЗО арестованная не была допущена.

Она также сообщила, что все медработники мест несвободы, врачи, проводившие обследование женщины и сотрудники полиции, которые имели контакт с арестованной были 14 дней в самоизоляции. После чего прошли проверку на наличие заболевания - ни у одного из них COVID-19 не обнаружено.

Председатель Шевченковского райсуда Черновцов и его помощник, участвовавший в судебном заседании, также находились на самоизоляции 14 дней.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областьСИЗОкоронавирусCovid-2019омбудсмен
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