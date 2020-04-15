Москва за перепустками: в метро утворилися черги через перевірки
У Москві вранці 15 квітня виникли черги біля входів на станції метрополітену через перевірки перепусток для пересування російською столицею.
Джерело: Meduza
Деталі: Поліцейські перевіряли в усіх пасажирів метро цифрові перепустки для пересування по місту. У низці випадків люди стояли в чергах по 30-40 хвилин.
На одній зі станцій перевірки проводили лише двоє поліцейських.
Багато хто обурювався такою ситуацією.
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Борьба московских властей с #коронавирус #метро #кантемировская 15 апреля
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Первый день работы #метро по спец пропускам. #коронавирус #саларьево #карантиния #саларьевопарк #метро #самоизоляцияView this post on Instagram
Метро . 7 утра , 15.04. Разве такая пропускная система эффективна , когда она допускает такое скопление людей? @navalny @SobolLubov #COVID2019 #StayHome #пропуска pic.twitter.com/RD3aQJWYvO— Alexander S (@thesyatkin) April 15, 2020
📱 Утро 15 апреля. В Москве и области начал действовать пропускной режим. Перед входом в метро огромные очереди. Пропуск проверяют у каждого. pic.twitter.com/17mlOPGW4P— layturski (@layturski) April 15, 2020
Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD— Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020
@MosSobyanin— здесь 100% мясо (@King_Ondatra) April 15, 2020
Сергей Семёнович! Вот так на входе в метро Ховрино проверяют пропуска. 2 сотрудника полиции. И по громкой связи: "Избегайте скопления людей!" pic.twitter.com/KcY7pTSmTS
Такого скопления людей в метро и на дорогах не было за последнее две недели. Но теперь идиоты решили ввести пропуска. pic.twitter.com/sr6nl0OKfp— Sergey Zhivaykin (@serjzhivaykin) April 15, 2020
Ближче до 11 ранку мер Москви Сергій Собянін повідомив, що черги усунені.
Він заявив, що в майбутньому перепустки потрібно перевіряти автоматично. А поки мер попросив поліцію проводити перевірки так, щоб люди не скупчувалися на станціях.
Помните как неделю назад "полезные блогеры" причитали про разгул любителей шашлыка?— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) April 15, 2020
А теперь работа властей: Вот сегодня утром метро Преображенская площадь в Москве проверка пропусков.
Ну что победили шашлычников? pic.twitter.com/MnRdjdzrFb