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Москва за перепустками: в метро утворилися черги через перевірки

Середа, 15 квітня 2020, 12:35
Москва за перепустками: в метро утворилися черги через перевірки
Twitter Sergey Elkin

У Москві вранці 15 квітня виникли черги біля входів на станції метрополітену через перевірки перепусток для пересування російською столицею.

Джерело: Meduza

Деталі: Поліцейські перевіряли в усіх пасажирів метро цифрові перепустки для пересування по місту. У низці випадків люди стояли в чергах по 30-40 хвилин.

На одній зі станцій перевірки проводили лише двоє поліцейських.

Багато хто обурювався такою ситуацією.

Ближче до 11 ранку мер Москви Сергій Собянін повідомив, що черги усунені.

Він заявив, що в майбутньому перепустки потрібно перевіряти автоматично. А поки мер попросив поліцію проводити перевірки так, щоб люди не скупчувалися на станціях.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякарантин
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