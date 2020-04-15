Москва за перепустками: в метро утворилися черги через перевірки

У Москві вранці 15 квітня виникли черги біля входів на станції метрополітену через перевірки перепусток для пересування російською столицею.

Джерело: Meduza

Деталі: Поліцейські перевіряли в усіх пасажирів метро цифрові перепустки для пересування по місту. У низці випадків люди стояли в чергах по 30-40 хвилин.

На одній зі станцій перевірки проводили лише двоє поліцейських.

Багато хто обурювався такою ситуацією.

View this post on Instagram Борьба московских властей с #коронавирус #метро #кантемировская 15 апреля A post shared by Alexey Frolov (@afrolov1976) on Apr 14, 2020 at 11:39pm PDT

📱 Утро 15 апреля. В Москве и области начал действовать пропускной режим. Перед входом в метро огромные очереди. Пропуск проверяют у каждого. pic.twitter.com/17mlOPGW4P — layturski (@layturski) April 15, 2020

Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD — Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020

@MosSobyanin

Сергей Семёнович! Вот так на входе в метро Ховрино проверяют пропуска. 2 сотрудника полиции. И по громкой связи: "Избегайте скопления людей!" pic.twitter.com/KcY7pTSmTS — здесь 100% мясо (@King_Ondatra) April 15, 2020

Такого скопления людей в метро и на дорогах не было за последнее две недели. Но теперь идиоты решили ввести пропуска. pic.twitter.com/sr6nl0OKfp — Sergey Zhivaykin (@serjzhivaykin) April 15, 2020

Ближче до 11 ранку мер Москви Сергій Собянін повідомив, що черги усунені.

Він заявив, що в майбутньому перепустки потрібно перевіряти автоматично. А поки мер попросив поліцію проводити перевірки так, щоб люди не скупчувалися на станціях.