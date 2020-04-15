Москва за перепустками: в метро утворилися черги через перевірки

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Середа, 15 квітня 2020, 12:35
Twitter Sergey Elkin

У Москві вранці 15 квітня виникли черги біля входів на станції метрополітену через перевірки перепусток для пересування російською столицею.

Джерело: Meduza

Деталі: Поліцейські перевіряли в усіх пасажирів метро цифрові перепустки для пересування по місту. У низці випадків люди стояли в чергах по 30-40 хвилин.

На одній зі станцій перевірки проводили лише двоє поліцейських.

Багато хто обурювався такою ситуацією.

Ближче до 11 ранку мер Москви Сергій Собянін повідомив, що черги усунені.

Він заявив, що в майбутньому перепустки потрібно перевіряти автоматично. А поки мер попросив поліцію проводити перевірки так, щоб люди не скупчувалися на станціях.

Теми: Росія карантин


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