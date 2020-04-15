Москва по пропускам: в метро образовались очереди из-за проверок
В Москве утром 15 апреля возникли очереди у входов на станции метрополитена из-за проверок пропусков для передвижения по российской столице.
Источник: Meduza
Детали: Полицейские проверяли у всех пассажиров метро цифровые пропуска для передвижения по городу. В ряде случаев люди стояли в очередях по 30-40 минут.
На одной из станций всех пришедших проверяли двое полицейских.
Многие возмущались такой ситуацией.
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Борьба московских властей с #коронавирус #метро #кантемировская 15 апреля
Метро . 7 утра , 15.04. Разве такая пропускная система эффективна , когда она допускает такое скопление людей? @navalny @SobolLubov #COVID2019 #StayHome #пропуска pic.twitter.com/RD3aQJWYvO— Alexander S (@thesyatkin) April 15, 2020
📱 Утро 15 апреля. В Москве и области начал действовать пропускной режим. Перед входом в метро огромные очереди. Пропуск проверяют у каждого. pic.twitter.com/17mlOPGW4P— layturski (@layturski) April 15, 2020
Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD— Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020
@MosSobyanin— здесь 100% мясо (@King_Ondatra) April 15, 2020
Сергей Семёнович! Вот так на входе в метро Ховрино проверяют пропуска. 2 сотрудника полиции. И по громкой связи: "Избегайте скопления людей!" pic.twitter.com/KcY7pTSmTS
Такого скопления людей в метро и на дорогах не было за последнее две недели. Но теперь идиоты решили ввести пропуска. pic.twitter.com/sr6nl0OKfp— Sergey Zhivaykin (@serjzhivaykin) April 15, 2020
Ближе к 11 утра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что очереди устранены.
Он заявил, что в будущем пропуска нужно проверять автоматически. А пока мэр попросил полицию проводить проверки так, чтобы люди не скапливались на станциях.
Помните как неделю назад "полезные блогеры" причитали про разгул любителей шашлыка?— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) April 15, 2020
А теперь работа властей: Вот сегодня утром метро Преображенская площадь в Москве проверка пропусков.
Ну что победили шашлычников? pic.twitter.com/MnRdjdzrFb