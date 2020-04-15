Москва по пропускам: в метро образовались очереди из-за проверок

В Москве утром 15 апреля возникли очереди у входов на станции метрополитена из-за проверок пропусков для передвижения по российской столице.

Источник: Meduza

Детали: Полицейские проверяли у всех пассажиров метро цифровые пропуска для передвижения по городу. В ряде случаев люди стояли в очередях по 30-40 минут.

На одной из станций всех пришедших проверяли двое полицейских.

Многие возмущались такой ситуацией.

View this post on Instagram Борьба московских властей с #коронавирус #метро #кантемировская 15 апреля A post shared by Alexey Frolov (@afrolov1976) on Apr 14, 2020 at 11:39pm PDT

📱 Утро 15 апреля. В Москве и области начал действовать пропускной режим. Перед входом в метро огромные очереди. Пропуск проверяют у каждого. pic.twitter.com/17mlOPGW4P Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD — Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020 — layturski (@layturski) April 15, 2020

@MosSobyanin

Сергей Семёнович! Вот так на входе в метро Ховрино проверяют пропуска. 2 сотрудника полиции. И по громкой связи: "Избегайте скопления людей!" pic.twitter.com/KcY7pTSmTS — здесь 100% мясо (@King_Ondatra) April 15, 2020

Такого скопления людей в метро и на дорогах не было за последнее две недели. Но теперь идиоты решили ввести пропуска. pic.twitter.com/sr6nl0OKfp — Sergey Zhivaykin (@serjzhivaykin) April 15, 2020

Ближе к 11 утра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что очереди устранены.

Он заявил, что в будущем пропуска нужно проверять автоматически. А пока мэр попросил полицию проводить проверки так, чтобы люди не скапливались на станциях.