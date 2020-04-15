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Чоловік помер у машині патрульних, ДБР шукає винних

Середа, 15 квітня 2020, 12:54
Чоловік помер у машині патрульних, ДБР шукає винних

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розслідують обставини смерті чоловіка у автомобілі патрульної поліції.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 17:00 у Дніпрі місцевий мешканець викликав поліцію і повідомив, що його брат почав бити батька.

Після прибуття правоохоронців за викликом ймовірний правопорушник почав тікати від поліцейських та був затриманий у дворі сусіднього будинку. Після цього поліцейські посадили затриманого на заднє сидіння службового автомобіля та одягли кайданки (за словами поліції, затриманий поводив себе агресивно).

Через 10 хвилин чоловік перестав подавати ознаки життя. Попри надання першої медичної допомоги від поліцейських та медиків, які приїхали на виклик, врятувати життя затриманого не вдалося.

 

Досудове розслідування розпочато за ознаками перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРполіціяДніпро
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