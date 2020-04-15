Мужчина умер в машине патрульных, ГБР ищет виновных

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Среда, 15 апреля 2020, 12:54

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, расследуют обстоятельства смерти мужчины в автомобиле патрульной полиции.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По предварительной информации, 14 апреля 2020 года около 17:00 в Днипре местный житель вызвал полицию и сообщил, что его брат начал бить отца.

После прибытия правоохранителей по вызову вероятный преступник начал убегать от полицейских и был задержан во дворе соседнего дома. После этого полицейские посадили задержанного на заднее сидение служебного автомобиля и надели наручники (по словам полиции, задержанный вел себя агрессивно).

Через 10 минут мужчина перестал подавать признаки жизни. Несмотря оказание первой медицинской помощи от полицейских и медиков, которые приехали на вызов, спасти жизнь задержанного не удалось.

 

Досудебное расследование начато по признакам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.

Темы: ГБР полиция Днепр


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