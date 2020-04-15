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Німеччина планує продовжити карантин до 3 травня

Середа, 15 квітня 2020, 13:12

Уряд Німеччини запропонує керівникам федеральних земель продовжити обмеження, пов'язані з коронавірусом, до 3 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Канцлер Ангела Меркель сьогодні проведе відеоконференцію з прем'єр-міністрами 16 федеральних земель країни, щоб обговорити питання про те, чи можна і як послабити заходи проти коронавірусу.

Уряд наполягає на скоординованому підході всіх регіонів, в тому числі щодо поступового відкриття шкіл.

Очікується, що  деякі магазини, ймовірно, можуть знову відкритися. Однак скасовувати заборону на контакти, збори та поїздки поки не планується.

Також повідомляється, що Міністерство внутрішніх справ планує зберегти контроль на кордонах Німеччини ще протягом 20 днів. Контроль був введений місяць тому.

З тих пір кордон з Австрією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією контролюються. Однак на пунктах перетину з Бельгією та Нідерландами немає контролю.

Нагадаємо, у Німеччині кількість померлих в результаті інфікування коронавірусом за останню добу зросла на 286, загальна кількість з початку епідемії складає 3254.

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Теми: Німеччинакоронавірус
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