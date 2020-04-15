Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия планирует продлить карантин до 3 мая

Среда, 15 апреля 2020, 13:12

Правительство Германии предложит руководителям федеральных земель продолжить ограничения, связанные с коронавирусом, до 3 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Канцлер Ангела Меркель сегодня проведет видеоконференцию с премьер-министрами 16 федеральных земель страны, чтобы обсудить вопрос о том, можно ли и как ослабить меры против коронавируса.

Правительство настаивает на скоординированном подходе всех регионов, в том числе по постепенному открытию школ.

Ожидается, что некоторые магазины, вероятно, могут вновь открыться. Однако отменять запрет на контакты, собрания и поездки пока не планируется.

Также сообщается, что Министерство внутренних дел планирует сохранить контроль на границах Германии еще в течение 20 дней. Контроль был введен месяц назад.

С тех пор границы с Австрией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией контролируются. Однако на пунктах пересечения с Бельгией и Нидерландами нет контроля.

Напомним, в Германии количество умерших в результате инфицирования коронавирусом за последние сутки выросло на 286, общее количество с начала эпидемии составляет 3254.

Читайте также: Долго, медленно и не всюду: как и когда Европа планирует выходить из карантина

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Германия
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Мостоукладчик и средства против дронов: новый пакет помощи от Германии
Последние новости
08:25
Украинские защитники уничтожили 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
Все новости...
Реклама: