Германия планирует продлить карантин до 3 мая

Правительство Германии предложит руководителям федеральных земель продолжить ограничения, связанные с коронавирусом, до 3 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Канцлер Ангела Меркель сегодня проведет видеоконференцию с премьер-министрами 16 федеральных земель страны, чтобы обсудить вопрос о том, можно ли и как ослабить меры против коронавируса.

Правительство настаивает на скоординированном подходе всех регионов, в том числе по постепенному открытию школ.

Ожидается, что некоторые магазины, вероятно, могут вновь открыться. Однако отменять запрет на контакты, собрания и поездки пока не планируется.

Также сообщается, что Министерство внутренних дел планирует сохранить контроль на границах Германии еще в течение 20 дней. Контроль был введен месяц назад.

С тех пор границы с Австрией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией контролируются. Однако на пунктах пересечения с Бельгией и Нидерландами нет контроля.

Напомним, в Германии количество умерших в результате инфицирования коронавирусом за последние сутки выросло на 286, общее количество с начала эпидемии составляет 3254.

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