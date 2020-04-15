В Україну повертається довгоочікуване тепло

Найближчої доби тепле повітря із заходу Європи пошириться на більшість областей України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У четвер в Україні без опадів, лише на північному сході місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, в східних областях на поверхні грунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла, в західних областях до +21°, на крайньому сході країни + 9-14°.

У Києві 16 квітня без опадів, пориви вітру 17-22 м/с; температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.

У п'ятницю в Україні опади не очікуються. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в південно-східній частині країни пориви 15-18 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в північних областях, на поверхні грунту заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, на півдні та Закарпатті до 23°, в північній частині 9-14°.

У столиці 17 квітня без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.