Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину возвращается долгожданное тепло

Среда, 15 апреля 2020, 13:19
В Украину возвращается долгожданное тепло
Наталья Негрей

В ближайшие сутки теплый воздух с запада Европы распространится в большинство областей Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В четверг в Украине без осадков, лишь на северо-востоке местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 13-18° тепла, в западных областях до +21°, на крайнем востоке страны +9-14°.

В Киеве 16 апреля без осадков, порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью 4-6° тепла, днем 16-18°.

В пятницу в Украине осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части страны порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в северных областях, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днём 14-19° тепла, на юге и Закарпатье до 23°, в северной части 9-14°.

В столице 17 апреля без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
08:25
Украинские защитники уничтожили 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
Все новости...
Реклама: