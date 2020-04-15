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СБУ затримала групу терористів, які координувалися російськими спецслужбами

Середа, 15 квітня 2020, 13:49
СБУ затримала групу терористів, які координувалися російськими спецслужбами

Служба безпеки України заявляє про викриття у Дніпрі організованого злочинного угруповання, яке причетне до здійснення терористичних актів у різних регіонах України.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За попередньою інформацією, групою керував кримінальний авторитет, раніше неодноразово засуджений мешканець тимчасово окупованої території АР Крим, відомий на прізвисько "Арієць".

Зловмисники спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі на замовлення інших осіб.

 

Для цього вони координували свою діяльність з підконтрольними спецслужбам РФ представниками кримінальних кіл Росії. Для планування і погодження злочинних дій ватажки угруповання зустрічалися з російськими кураторами на території Російської Федерації, країн Євросоюзу та Близького Сходу.

За даними слідства, учасники групи причетні до вчинення близько 18 терористичних актів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях, а саме: мінування та підпалів житлових та комерційних будівель, в яких перебували люди.

 

Під час обшуків у помешканнях, транспортних засобах та офісних приміщеннях фігурантів співробітники СБУ вилучили 16 одиниць вогнепальної зброї, майже 1700 набоїв, гранати, електронні та паперові носії інформації, у тому числі з відомостями стосовно об’єктів нападів та потерпілих осіб.

 

Також виявлено майже 200 тисяч гривень, понад 20 тисяч американських доларів і 3 тисячі євро.

 

Вилучену зброю та предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, ватажкам угруповання повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для розшуку та притягнення до відповідальності всіх учасників групи. Перевіряється інформація щодо причетності зловмисників до організації та вчинення інших злочинів, у тому числі замовних вбивств.

Викриття злочинців проводилось контррозвідкою спецслужби спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Прокуратури Дніпропетровської області.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУтероризмДніпрокримінал
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