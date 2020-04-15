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СБУ задержала группу террористов, которые координировались российскими спецслужбами

Среда, 15 апреля 2020, 13:49
СБУ задержала группу террористов, которые координировались российскими спецслужбами

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении в Днепре организованной преступной группировки, которая причастна к совершению террористических актов в разных регионах Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым, известный по прозвищу "Ариец".

Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц.

 

Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России. Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока.

По данным следствия, участники группы причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минирований и поджогов жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

 

Во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц.

 

Также выявлены почти 200 тысяч гривен, более 20 тысяч американских долларов и 3 тысячи евро.

 

Изъятое оружие и предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, главарям группировки сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для поиска и привлечения к ответственности всех участников группы. Проверяется информация о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в том числе заказных убийств.

Изобличение преступников проводилось контрразведкой спецслужбы совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, Главным управлением Национальной полиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.

Темы: СБУтерроризмДнепркриминал
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