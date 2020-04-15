Кабмін дозволив спортсменам збірних тренуватися наодинці

Кабінет міністрів дозволив спортсменам збірних команд проводити індивідуальні тренування під час карантину.

Джерело: засідання уряду

Пряма мова міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта: "Зміни, що пропонуються, дозволять спортсменам збірних команд з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю проводити тренування в умовах карантину…

Пропонується дозволити виключно індивідуальні тренування".

Деталі: За пропозицією уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю, підпункт 7 пункту 2 постанови про запобігання поширенню COVID-19 доповнено словами про те, що заборона на масові заходи не стосується "індивідуальних тренувальних занять – біг, хода, їзда на велосипеді, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю, спортсменів штатних команд національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю".

Кабінет міністрів одностайно підтримав внесення змін до п. 2 постанови КМУ від 11 березня №211.

Довідково: Вадим Гутцайт – олімпійський чемпіон із фехтування на шаблях.