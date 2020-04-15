Кабмин разрешил спортсменам сборных тренироваться наедине

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Среда, 15 апреля 2020, 13:59

Кабинет министров разрешил спортсменам национальных сборных команд проводить индивидуальные тренировки во время карантина.

Источник: заседание правительства

Прямая речь министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта: "Предлагаемые изменения позволят спортсменам сборных команд по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видов спорта лиц с инвалидностью проводить тренировки в условиях карантина...

Предлагается разрешить исключительно индивидуальные тренировки".

Детали: По предложению уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью, подпункт 7 пункта 2 постановления о предотвращении распространения COVID-19 дополнен словами о том, что запрет на массовые мероприятия не касается "индивидуальных тренировочных занятий – бег, ходьба, езда на велосипеде, движение на активных колясках спортсменов с инвалидностью, спортсменов штатных команд национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальных видов спорта и видов спорта лиц с инвалидностью".

Кабинет министров единогласно поддержал внесение изменений в п. 2 постановления КМУ от 11 марта №211.

Справка: Вадим Гутцайт – олимпийский чемпион по фехтованию на саблях.

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Алена Рощенко, УП
Темы: карантин Кабинет министров спорт


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