Кабмин разрешил спортсменам сборных тренироваться наедине
Кабинет министров разрешил спортсменам национальных сборных команд проводить индивидуальные тренировки во время карантина.
Источник: заседание правительства
Прямая речь министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта: "Предлагаемые изменения позволят спортсменам сборных команд по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видов спорта лиц с инвалидностью проводить тренировки в условиях карантина...
Предлагается разрешить исключительно индивидуальные тренировки".
Детали: По предложению уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью, подпункт 7 пункта 2 постановления о предотвращении распространения COVID-19 дополнен словами о том, что запрет на массовые мероприятия не касается "индивидуальных тренировочных занятий – бег, ходьба, езда на велосипеде, движение на активных колясках спортсменов с инвалидностью, спортсменов штатных команд национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальных видов спорта и видов спорта лиц с инвалидностью".
Кабинет министров единогласно поддержал внесение изменений в п. 2 постановления КМУ от 11 марта №211.
Справка: Вадим Гутцайт – олимпийский чемпион по фехтованию на саблях.
Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать
Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине
Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты