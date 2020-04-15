В ОП попередили: динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку в Іспанії

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Середа, 15 квітня 2020, 14:15

В ОП закликали українців дотримуватися правил карантину, аби знизити швидкість зараження коронавірусом і не допустити розвитку подій за сценарієм інших країн.

Джерело: Офіс президента, який опублікував відповідне відео у telegram

Дослівно у повідомленні: "Початкова динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку заражень в Іспанії. А ця країна зараз на другому місці у світі за кількістю тих, хто занедужав. Бережімо себе, залишаймося вдома – не дамо статися трагедії".

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Нагадаємо:

  • Станом на 15 квітня в Іспанії жертвами коронавірусу стали вже 18579 людей. Кількість інфікованих протягом останньої доби збільшилась на 3%, до 177633.

    З початку епідемії в Іспанії від коронавірусу вилікувалися 70850 пацієнтів.



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