В ОП предупредили: динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику в Испании
В ОП призвали украинский соблюдать правила карантина, чтобы снизить скорость заражения коронавирусом и не допустить развития событий по сценарию других стран.
Источник: Офис президента, опубликовал соответствующее видео в telegram
Дословно в сообщении: "Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Беречь себя, будем оставаться дома - не дадим произойти трагедии".
Детали: Как видно из графиков, скорость распространения болезни в Испании была выше, чем в Украине.
Если официальные данные МЗ по распространению коронавируса являются правдивыми, ситуация в Украине больше напоминает ситуацию в Польше и Швеции.
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Напомним:
- По состоянию на 15 апреля в Испании жертвами коронавируса стали уже 18579 человек. Количество инфицированных за последние сутки увеличилась на 3%, до 177 633.
С начала эпидемии в Испании от коронавируса вылечились 70850 пациентов.