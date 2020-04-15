Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП предупредили: динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику в Испании

Среда, 15 апреля 2020, 14:15
В ОП предупредили: динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику в Испании

В ОП призвали украинский соблюдать правила карантина, чтобы снизить скорость заражения коронавирусом и не допустить развития событий по сценарию других стран.

Источник: Офис президента, опубликовал соответствующее видео в telegram

Дословно в сообщении: "Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Беречь себя, будем оставаться дома - не дадим произойти трагедии".

Детали: Как видно из графиков, скорость распространения болезни в Испании была выше, чем в Украине.

 

Если официальные данные МЗ по распространению коронавируса являются правдивыми, ситуация в Украине больше напоминает ситуацию в Польше и Швеции.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 

  • По состоянию на 15 апреля в Испании жертвами коронавируса стали уже 18579 человек. Количество инфицированных за последние сутки увеличилась на 3%, до 177 633.

    С начала эпидемии в Испании от коронавируса вылечились 70850 пациентов.

 

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Последние новости
08:25
Украинские защитники уничтожили 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
Все новости...
Реклама: