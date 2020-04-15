В ОП предупредили: динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику в Испании

В ОП призвали украинский соблюдать правила карантина, чтобы снизить скорость заражения коронавирусом и не допустить развития событий по сценарию других стран.

Источник: Офис президента, опубликовал соответствующее видео в telegram

Дословно в сообщении: "Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Беречь себя, будем оставаться дома - не дадим произойти трагедии".

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Напомним: