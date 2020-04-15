В ОП предупредили: динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику в Испании

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Среда, 15 апреля 2020, 14:15

В ОП призвали украинский соблюдать правила карантина, чтобы снизить скорость заражения коронавирусом и не допустить развития событий по сценарию других стран.

Источник: Офис президента, опубликовал соответствующее видео в telegram

Дословно в сообщении: "Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Беречь себя, будем оставаться дома - не дадим произойти трагедии".

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Напомним: 

  • По состоянию на 15 апреля в Испании жертвами коронавируса стали уже 18579 человек. Количество инфицированных за последние сутки увеличилась на 3%, до 177 633.

    С начала эпидемии в Испании от коронавируса вылечились 70850 пациентов.

 



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