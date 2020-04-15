В Україні можуть побудувати тимчасові госпіталі, як в Китаї - Ляшко

В Україні можуть бути швидко побудовані медичні установи з використанням китайського досвіду для лікування хворих Covid-19, якщо в цьому виникне необхідність.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Пряма мова: "Це питання розглядається і оцінюється. Думаю, в разі необхідності у нас реально будуть побудовані такі госпіталі за зразком китайського досвіду".

Деталі: При цьому на питання, чи дійсно буде виникати потреба розміщувати хворих в приміщенні виставкових центрів, підготовка яких уже ведеться, заступник міністра відповів, що ці приміщення готуються для легких хворих, які з різних причин не зможуть перебувати під час хвороби за місцем проживання.

За словами Ляшка, в МОЗ розробили нові вимоги для тимчасових госпіталів, але зараз в першу чергу рекомендують заповнювати медичні установи, тобто ті, де працюють медичні працівники, в тому числі санаторії, профілакторії. Такі об'єкти підходять для розміщення хворих середньої тяжкості.