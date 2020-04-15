В Украине могут построить временные госпитали, как в Китае – Ляшко

В Украине могут быть быстро построены медицинские учреждения с использованием китайского опыта для лечения заболевших Covid-19, если в этом возникнет необходимость.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью агентству Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Этот вопрос рассматривается и оценивается. Думаю, в случае необходимости у нас реально будут построены такие госпитале по образцу китайского опыта".

Детали: При этом на вопрос, действительно ли будет возникать потребность размещать больных в помещении выставочных центров, для чего уже проводится их подготовка, замминистра ответил, что эти помещения готовятся для легких больных, которые по разным причинам не смогут находиться во время болезни по месту жительства.

По словам Ляшко, в МОЗ разработали новые требования для временных госпиталей, но сейчас в первую очередь рекомендуют заполнять медицинские учреждения, то есть те, где работают медицинские работники, в том числе санатории, профилактории. Такие объекты подходят для размещения больных средней тяжести.